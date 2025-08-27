27.8.2025
Harrastemessut Ylämyllyllä huomenna torstaina – Toimintaansa on messuilla esittelemässä noin 30 eri tahoa
Ylämyllyn yläkoululla järjestetään elokuun viimeisenä torstaina harrastemessut.
Leipää ja sirkushuveja – 150 tapaa harrastaa Liperissä on koko perheen tapahtuma, joka kokoaa yhteen Liperin alueen harrastustoimijoita. Pääsymaksuton tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua järjestöjen, seurojen, yhdistysten ja muiden toimijoiden tarjontaan sekä kokeilla monenlaisia harrastuksia.
