Koti
» Rääkkylä
• Tilaajille
» Rääkkylän katkeamaton ketju: Rääkkyläläinen Vaida Laasonen opetteli uuden kielen ja kulttuurin – ja nyt hän auttaa muita tekemään saman
Rääkkylän katkeamaton ketju: Rääkkyläläinen Vaida Laasonen opetteli uuden kielen ja kulttuurin – ja nyt hän auttaa muita tekemään saman
Julkaistu kategoriassa: Rääkkylä, Tilaajille Kirjoittanut Hanna-Leena Kunttu 24.8.2025
Amerikassa tapahtuu ihmeellisen ihania asioita. Siellä liettualainen Vaida kohtasi elämänsä rakkauden, rääkkyläläisen Pasi Laasosen.
Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.
Tietoa kirjoittajasta
Hanna
Hanna-Leena Kunttu kirjoitti ensimmäiset artikkelinsa Kotiseutu-uutisiin helmikuussa 2011.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.