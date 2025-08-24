24.8.2025
Liperi saa 33 000 euroa lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseen
Liperin kunta saa 33 000 euroa valtionavustusta lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseen. Rahoitus kohdistuu Liikettä koulupäivään II -hankkeeseen, joka jatkaa viime vuonna aloitettua työtä koulujen liikunnallisuuden vahvistamiseksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on 58 350 euroa, josta kunta kattaa loput liikuntapalveluiden palkkakuluista ja koulujen välinerahoista.
