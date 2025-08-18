Nyt etsitään Suomen liikkuvinta kuntaa – Liperi ja Rääkkylä eivät ole vielä ilmoittautuneet mukaan
Suomen liikkuvin kunta -kilpailu järjestetään tänä vuonna jo kahdeksatta kertaa. Kilpailussa etsitään kuntaa, joka on edistänyt liikkumista monipuolisesti ja tasavertaisesti – ja tänä vuonna erityisesti luonnon tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Vuoden teemana on ”Energiaa luonnosta”.
Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.