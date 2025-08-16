Mikä mahtaa olla Viinijärven aarre? Tätä kysymystä lienee pohtinut useampikin Viinijärven aarrejahti -tapahtumaan osallistunut lapsi ja aikuinen
Viinijärvellä etsittiin aarretta lauantaina – lasten ja aikuisten voimin, apuna aarrekartat ja aimo annos seikkailumieltä. Viinijärven aarrejahti -tapahtuman ideana oli kierrellä eri puolilla taajamaa, suunnistaen karttaan merkityille pisteille. Pisteillä seikkailijat tutustuivat erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin ja keräsivät merkkejä suorituksistaan.
Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.