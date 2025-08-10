Vesistöjen korkeat lämpötilat haittaavat erityisesti lohikaloja – Kuha ja ahven tykkäävät
Järvien vedenpinnan mataluuden ja samalle suvelle sattuneen lämpöaallon vaikutukset näkyvät kalastossa, joka on tottunut kylmiin ja virtaaviin vesiin. Esimerkiksi Taipaleenjoen virtaama on todella alhainen ja uhkaa hiljentyä entisestään.
Kalastusbiologi Helena Haakana kertoo, ettei kalakuolemia ole kuitenkaan vielä raportoitu.
Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.