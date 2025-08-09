Ylämyllyläisnuori toi taideteoksensa nähtäville – ”Herään tilastani tuntien jälkeen ja ihmettelen, mitä kankaalle on syntynyt”
Ida Jormanainen maalaa itselleen. 18-vuotiaan ylämyllyläistytön pensseli synnyttää kuvia, joita hän ei juuri suunnittele.
– Juhlakukat syntyi pahimmalla masennuskaudella, kun en pystynyt lähtemään pois huoneestani. Istuin matolle ja maalasin. En miettinyt mitään viiteen tuntiin, hän kuvailee taideprosessiaan.
