Liperiläislähtöinen Inkaliina ammentaa musiikkiinsa omia tuntojaan ja kokemuksiaan eletystä elämästä
Entä jos aika ei riitäkään kaikkeen tärkeään? Tätä kysymystä on pohtinut liperiläistaustainen Inkaliina – oikealta nimeltään Inka Kuisma – debyyttikappaleessaan Aika on. Kappale syntyi hiljalleen vuosien aikana, muutosten ja luopumisten keskellä, ja kertoo ajasta, joka ei pysähdy – vaikka joskus toivoisi niin.
Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.