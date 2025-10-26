Kommentti: Pitäisin täytenä ihmeenä, että Käsämä saisi Teboilina uuden yrittäjän
Käsämän Teboilin huoltoasema sulki ovensa reilu viikko sitten. Silloinen huoltoasemayrittäjä luopui Käsämän toiminnoistaan ja päätti keskittyä toiseen huoltoasemaansa Tuusniemellä.
Uutinen otettiin paikallisten keskuudessa vastaan raskaasti, mutta ymmärtävästi. Monille tärkeä huoltoasema katosi, mutta yrittäjän ratkaisu ymmärrettiin – ja näin jälkikäteen voi todeta, että päätös osui oikeaan aikaan.
Sen jälkeen Teboilin ympärillä on tapahtunut paljon, eikä tällä hetkellä näytä lainkaan todennäköiseltä, että Käsämä saisi uutta huoltoasemayrittäjää – ainakaan niin kauan kuin tontilla palaa Teboilin kyltti.
Teboilin ylle on viime päivinä laskeutunut synkkä varjo niin Suomessa kuin maailmallakin.
Keskiviikkona STT uutisoi, että Suomen valtion osittain omistama Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimitukset Teboilille. Taustalla ovat länsimaiden uudet pakotetoimet Venäjää vastaan: Britannia ja Yhdysvallat ilmoittivat asettavansa Teboilin omistavan venäläisen öljyjätin Lukoilin pakotelistalle.
Teboil joutui suomalaisessa julkisuudessa epäsuosioon jo Venäjän hyökättyä Ukrainaan, sillä sen omistaa juuri tuo sama venäläinen öljy-yhtiö.
Nesteen toimitusten keskeytyksen jälkeen aihetta ovat kommentoineet muun muassa pääministeri Petteri Orpo (kok.), Finanssivalvonta ja Suomen Pankki. Yhteinen viesti on ollut selvä: Teboilin kanssa ei tule tehdä yhteistyötä, koska taustalla on venäläinen omistus.
Finanssivalvonta kehotti torstaina valvomiaan rahoitusalan yrityksiä erityiseen varovaisuuteen uudelle pakotelistalle joutuneiden toimijoiden kanssa asioinnissa. Käytännössä ohje koski juuri Teboilin rahaliikennettä hoitavia pankkeja. Finanssivalvonnan mukaan pakotteiden rikkominen voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia riskejä yritysten maksuvalmiudelle ja vakavaraisuudelle. Viranomainen totesi myös, että Lukoil omistaa Teboilin kokonaan.
Seuraukset näkyvät jo arjessa: kaikilla Teboil-asemilla ei enää hyväksytä pankkikorttimaksuja, vaan maksut on suoritettava käteisellä. Pankit voivat jäädyttää Teboilin rahaliikenteen noudattaessaan pakotteita.
Kun kaiken tämän yhdistää, on vaikea kuvitella, että Käsämä saisi lähiaikoina uuden yrittäjän huoltoasemalle – ainakaan niin kauan kuin Teboilin valot palavat.
Ikävään tilanteeseen ovat joutuneet suomalaiset yrittäjät, jotka pyörittävät Teboilin kylttien alla kahviloita, ravintoloita ja muita huoltoasematoimintoja. He ovat kotimaisia yrittäjiä, jotka tarjoavat työtä ja monilla paikkakunnilla myös elintärkeitä palveluita.
Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näkyvät kuitenkin Suomessakin päivittäin – ja Teboil-tapaus on siitä yksi konkreettinen esimerkki.
Miten tämä kokonaisuus heijastuu Suomen huoltovarmuuteen, onkin jo toisen kommentin aihe.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.