Pääkirjoitus: Liperin valtuusto toimii kuin junan vessa – mutta jotain puuttuu
Liperin kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina ensimmäisen kerran kesätauon jälkeen. Kokouksia ei ole tänä vuonna kertynyt kovin montaa, mutta tästä huolimatta Liperissä päätöksenteko toimii kuin junan vessa. Varmasti, tehokkaasti ja ilman ongelmia. Vertaus saattaa kuulostaa hieman erikoiselta, mutta se on tässä tapauksessa ennen kaikkea kehu.
Liperissä kunnallinen päätöksenteko vaikuttaa olevan varsin hyvässä järjestyksessä. Asiat valmistellaan huolellisesti viranhaltijoiden toimesta ja käsitellään lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa ennen valtuuston pöydälle päätymistä. Kun päätöksen hetki koittaa, suuremmille väännöille ei useinkaan ole tarvetta. Ja hyvä niin. Ei kunnallispolitiikan tarvitse olla jatkuvaa riitelyä, vastakkainasettelua tai loputtomia puheenvuoroja. Päinvastoin, sujuva päätöksenteko kertoo siitä, että valmistelussa on onnistuttu ja yhteistä näkemystä löytyy.
Silti jotain jää puuttumaan.
Valtuuston kokous on kuntalaiselle tärkeä ikkuna paikalliseen päätöksentekoon. Se on paikka, jossa äänestäjän pitäisi päästä kuulemaan, mitä hänen valitsemansa edustaja ajattelee yhteisistä asioista. Jos kokouksessa nuijitaan asia toisensa jälkeen läpi ilman juuri valtuutettujen osallistumista keskusteluun, jää äänestäjä helposti ihmettelemään, millä perusteilla yksittäinen valtuutettu on kantaansa päätynyt.
Tällä en tarkoita sitä, että valtuutettujen pitäisi ryhtyä pitämään pitkiä juhlapuheita tai järjestämään teatteria vain puhumisen vuoksi. Sellaisesta ei hyödy kukaan. Toivoisin kuitenkin, että edes muutama valtuutettu avaisi kokouksessa päätösten taustoja ja perustelisi omaa tai valtuustoryhmänsä kantaa. Jo lyhyt puheenvuoro ryhmän puheenjohtajalta voisi kertoa kuntalaiselle paljon – näitä onneksi kuitenkin muutamia kuullaan.
Hyvä valmistelu ei poista julkisen poliittisen keskustelun tarvetta. Viranhaltijat valmistelevat asiat, mutta valtuutetut kantavat niistä poliittisen vastuun. Juuri tämän vastuun pitäisi myös kuulua. Äänestäjän näkökulmasta on harmillista, jos oman ehdokkaan ajatukset jäävät julkisissa kokouksissa kokonaan kuulematta. Äänestäjä on antanut luottamuksensa ihmiselle, jonka odottaa paitsi tekevän päätöksiä myös kertovan, millaisia arvoja ja tavoitteita hän päätöksillään edistää.
Kaikkea keskustelua ei tietenkään tarvitse käydä valtuustosalissa. Merkittävä osa poliittisesta työstä tehdään kokousten ulkopuolella, lautakunnissa ja valtuustoryhmissä.
Liperissä on syytä olla tyytyväinen siihen, että päätöksenteko rullaa sujuvasti. Monessa kunnassa voitaisiin varmasti ottaa mallia siitä, kuinka asiat saadaan valmisteltua ja päätettyä ilman tarpeetonta politikointia.
Tämä onkin pieni moite muutoin hienosti toimivalle kokonaisuudelle. Koneisto pyörii, asiat etenevät ja päätökset syntyvät. Seuraavaksi olisi mukava kuulla hieman enemmän myös niitä ihmisiä, joille kuntalaiset ovat valtansa vaaleissa antaneet.
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