Pääkirjoitus: Monta paikallista syytä olla ylpeä
Liperissä on saatu viime viikkoina nauttia poikkeuksellisen hienoista urheilu-uutisista. Menestystä on tullut niin kansainvälisiltä pelikentiltä kuin kotimaisilta hiihtoladuilta, eikä tunnustuksilta ole vältytty myöskään seuratoiminnan saralla – liperiläisessä urheilussa tehdään asioita oikein.
Suomen naisten CP-jalkapallomaajoukkueen historiallinen MM-pronssi oli saavutus, josta voidaan olla erityisen ylpeitä myös Liperissä. Ylämyllyn Yllätyksen vahva edustus joukkueessa teki menestyksestä paikallisesti merkittävän.
Yhtä lailla arvokas tunnustus saatiin pesäpallon puolelta, kun Viinijärven Urheilijoiden toiminnanjohtaja Marko Huhtanen palkittiin valtakunnallisesti nuorten kasvun tukijana. Tunnustus muistuttaa tärkeästä asiasta: urheilun onnistumisia ei mitata pelkästään voitoilla, mitaleilla tai sarjataulukoilla. Vähintään yhtä tärkeää on työ, jota tehdään lasten ja nuorten hyväksi. Juuri tällainen sitoutuminen luo pohjaa tulevaisuuden urheilulle.
Eikä menestys jäänyt tähän. Liperin Hiihtoseuran Juuso Varis avasi hiihtokauden komeasti ottamalla uransa sekä Liperin Hiihtoseuran kautta aikain ensimmäisen Suomen Cupin osakilpailuvoiton. Kun seurakaveri Jalmari Bergqvist hiihti samassa kilpailussa kolmanneksi, nähtiin palkintokorokkeella peräti kaksi liperiläisseuran edustajaa. Tällainen tulos on vahva osoitus siitä, että myös hiihtourheilussa Liperissä tehdään laadukasta työtä.
Kaikkien näiden kolmen ansion taustalla on vuosien harjoittelua, määrätietoisuutta, sitoutumista ja ihmisiä, jotka uskovat tekemiseensä. Menestys ei synny itsestään. Se tarvitsee urheilijoiden lisäksi valmentajia, seuratoimijoita, vapaaehtoisia, perheitä ja muita tukijoukkoja.
Viime viikkojen uutiset osoittavat, kuinka monipuolista liperiläinen urheiluelämä on. Menestystä saavutetaan eri lajeissa ja erilaisissa tehtävissä. Yksi onnistuu pelikentällä, toinen hiihtoladulla ja kolmas saa ansaittua tunnustusta muiden hyväksi tekemästään työstä.
Liperissä voidaan siis olla hyvillä ja turvallisin mielin, kun katsotaan paikallisen liikunnan ja urheilun tulevaisuuteen. Meillä on osaamista, tahtoa ja ennen kaikkea ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään töitä yhteisten tavoitteiden eteen.
Onkin tärkeää pitää huolta siitä, että Liperissä riittää jatkossakin mahdollisuuksia harrastaa, liikkua ja kehittyä.
Lämpimät ja tasapuoliset onnittelut CP-Helmareille, Marko Huhtaselle sekä Juuso Varikselle ja Jalmari Bergqvistille. Jokainen saavutus ja tunnustus on omalla tavallaan merkittävä ja ansaitsee suuren arvostuksen.
Ja mikä parasta, näiden onnistumisten perusteella on lupa uskoa, että lisää hienoja hetkiä on vielä edessä.
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