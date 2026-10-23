Pääkirjoitus: Ehdokkaita on – nyt tarvitaan keskustelua
On erittäin hyvä uutinen, että Liperistä ja Rääkkylästä on saatu useita ehdokkaita ensi kevään eduskuntavaaleihin. Liperiläiset Sami Laitila (kesk.), Maija Silvennoinen (kd.) ja Mikko Hartikainen (ps.) sekä rääkkyläläinen Kari Kulmala (kok.) ovat lähteneet tavoittelemaan paikkaa Arkadianmäeltä. Neljä ehdokasta kahdesta kunnasta on ilahduttava asia paikallisen demokratian ja yhteiskunnallisen keskustelun kannalta.
On tärkeää, että myös pienemmiltä paikkakunnilta löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita laittamaan itsensä likoon ja osallistumaan valtakunnalliseen päätöksentekoon. Eduskunnassa tehdään ratkaisuja, jotka vaikuttavat suoraan myös liperiläisten ja rääkkyläläisten arkeen. Siksi on arvokasta, että ehdokkaiden joukossa on ihmisiä, jotka tuntevat näiden seutujen elämää.
Mutta pelkkä ehdokkaiden nimeäminen ei vielä riitä. Nyt tarvitaan keskustelua. Paljon keskustelua.
Toivon, että jokainen paikallinen ehdokas tarttuu rohkeasti tilaisuuteen ja kertoo julkisesti, millaista Suomea hän haluaa rakentaa ja ennen kaikkea, miten hän aikoo edistää Liperin, Rääkkylän ja koko Pohjois-Karjalan asioita. Mitä pitäisi tehdä maaseudun elinvoiman vahvistamiseksi? Miten turvataan palvelut, työpaikat ja liikenneyhteydet? Entä miten saadaan nuoret pysymään kotiseudulla tai palaamaan tänne?
Näihin kysymyksiin kaivataan vastauksia. Mieluiten konkreettisia sellaisia. Yhtä tärkeää on, että keskusteluun osallistuvat muutkin kuin ehdokkaat. Meillä jokaisella on oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa oman kotiseutumme asioihin. Eikä siihen tarvita puoluekirjaa tai asemaa kunnallisessa päätöksenteossa. Riittää, että on jotakin sanottavaa. Ja mikä olisikaan parempi paikka tälle keskustelulle kuin oma paikallislehti?
Kotiseutu-uutiset on olemassa juuri sitä varten, että Liperin ja Rääkkylän asiat, ihmiset ja mielipiteet saavat näkyvyyttä. Lehden mielipidepalsta tarjoaa mahdollisuuden nostaa esiin asioita, jotka koskettavat meidän kaikkien arkea. Niillä voi haastaa päättäjiä, esittää uusia ajatuksia, puolustaa tärkeiksi kokemiaan asioita ja tarvittaessa myös kyseenalaistaa vallitsevia näkemyksiä.
Sosiaalinen media on täynnä mielipiteitä, mutta keskustelu jää siellä usein nopeasti vaihtuvien päivitysten ja kommenttiketjujen varaan. Paikallislehden palstoilla ajatuksille on tilaa, ja ne tavoittavat myös ihmisiä, jotka eivät vietä aikaansa sosiaalisen median kanavissa. Toivonkin, että ensi kevään eduskuntavaalit näkyvät Kotiseutu-uutisten sivuilla vilkkaana ja monipuolisena mielipiteiden vaihtona. Ehdokkaat saavat kertoa näkemyksistään, mutta aivan yhtä tervetulleita ovat kuntalaisten kysymykset, kommentit ja kannanotot.
Eikä keskustelun tietenkään tarvitse rajoittua vain kevään vaaleihin. Liperissä ja Rääkkylässä riittää varmasti asioita, joista olisi syytä puhua nykyistä enemmän.
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