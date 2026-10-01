Pääkirjoitus: Paikallisen äänen on nyt aika kuulua
Liperin Leipäpäivässä viime viikonloppuna puolueet olivat näkyvästi esillä. Se on selvä merkki siitä, että eduskuntavaalien kampanjointi on päässyt kunnolla vauhtiin. Huhtikuiseen vaalipäivään on vielä aikaa, mutta ehdokkaiden ja puolueiden kannattaa olla liikkeellä jo nyt. Myös äänestäjien on syytä nostaa katse kohti kevättä.
Valtakunnan politiikkaa seuratessa vaalien läheisyyden huomaa muutenkin. Keskustelu polttoaineen hinnasta käy kiivaana, ja puolueet tuovat siinä esiin erilaisia näkemyksiään. Tässä keskustelussa myös paikallisella näkökulmalla on väliä.
Liperistä eduskuntavaaleihin on ilmoittautunut kolme ehdokasta: kunnanvaltuutetut Maija Silvennoinen (kd.), Mikko Hartikainen (ps.) ja Sami Laitila (kesk.). Heillä on erilaiset poliittiset taustansa ja näkemyksensä, kuten ehdokkailla kuuluukin olla. Yhteistä heille on ainakin se, että he tuntevat Liperin päätöksenteon ja paikallisen arjen. Se antaa mahdollisuuden tuoda eduskuntakeskusteluun tietoa siitä, millaisina valtakunnan päätökset näyttäytyvät täällä Pohjois-Karjalassa. Paikallisten ehdokkaiden kannattaa käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen.
Vaalikampanjassa ei pidä tyytyä pelkkään vaalimainokseen. Ehdokkaiden kannattaa kertoa avoimesti, missä heitä voi tavata ja millaisia tilaisuuksia he järjestävät. Mielipidekirjoitukset ovat toinen tärkeä tapa osallistua keskusteluun. Niissä ehdokkaat voivat perustella kantojaan ja ennen kaikkea kertoa, mitä he pitäisivät tärkeänä juuri meidän alueemme kannalta.
Paikallisuus ei tarkoita sitä, että eduskunnassa pitäisi ajaa vain Liperin asioita. Kansanedustajan tehtävä on toimia koko Suomen eduksi. Mutta juuri oman alueen tuntemus auttaa ymmärtämään, miten valtakunnalliset päätökset vaikuttavat täällä. Maaseudun palvelut, tiestö, työpaikat, yrittäjyys, maa- ja metsätalous, koulutus ja väestönkehitys eivät näyttäydy samanlaisina Helsingissä kuin Pohjois-Karjalassa. Siksi tarvitaan myös päättäjiä, jotka tuntevat tämän todellisuuden omasta kokemuksestaan.
Paikallislehden palstoilla pitäisi tulevien kuukausien aikana kuulua mahdollisimman monenlaisia ääniä, niin ehdokkaiden kuin meidän äänestäjienkin. Mitkä asiat ovat mielestänne kunnossa? Missä päätöksenteossa on onnistuttu? Mitä pitäisi muuttaa? Mistä pitäisi säästää, mihin puolestaan investoida? Mitkä asiat ovat sellaisia, että niiden puolesta oman alueen kansanedustajan pitäisi olla valmis tekemään töitä?
Näistä asioista kannattaa kirjoittaa ja puhua. Myös ehdokkaille kannattaa esittää kysymyksiä – ja kuunnella, mitä he vastaavat. Eduskuntavaalit ovat ennen kaikkea mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä Suomessa seuraavina vuosina tehdään. Siksi vaalikeskustelua ei kannata jättää vain puolueiden ja ehdokkaiden väliseksi mittelöksi. Se on keskustelu, johon jokaisella kansalaisella on oikeus ja myös mahdollisuus osallistua.
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