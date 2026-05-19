Pääkirjoitus: Liperi ei saa jäädä sivustakatsojaksi
Datakeskuksista käydään tällä hetkellä vilkasta keskustelua eri puolilla Suomea. Niiden sähkönkulutus, ympäristövaikutukset ja taloudelliset hyödyt herättävät aiheellisia kysymyksiä. Samalla on kuitenkin tärkeää huomata, että muut maat investoivat voimakkaasti tähän tulevaisuuden digitaaliseen infrastruktuuriin. Siksi on hyvä asia, että Liperi tavoittelee paikkaansa datakeskusten kartalla.
Välikankaan alueelle suunniteltu datakeskus ei ole pelkästään yksittäinen rakennushanke. Onnistuneena se voisi olla yksi merkittävimmistä elinvoimahankkeista, joita kunnassa on nähty vuosikymmeniin. Vaikka kaikki suunnitellut datakeskukset eivät Suomessa toteudu, juuri siksi kuntien pitää olla aktiivisia silloin, kun mahdollisuus avautuu.
Liian usein sorrutaan ajatukseen, että riskittömin vaihtoehto on olla tekemättä mitään. Todellisuudessa passiivisuus voi tulla kaikkein kalleimmaksi. Jos Liperi ei pyri mukaan uusiin investointeihin, joku toinen kunta tekee sen varmasti.
Tässä hankkeessa huomionarvoista on myös se, että kunnan taloudelliset riskit näyttävät varsin maltillisilta. Kyse ei ole miljoonien eurojen uhkapelistä veronmaksajien rahoilla, vaan hallitusta valmistelusta, jossa infrastruktuuri on pitkälti jo olemassa ja kunnan sitoumukset ovat rajattuja. Juuri tällaisia mahdollisuuksia kuntien kuuluu selvittää ja tarttua niihin, kun tilaisuus tulee.
Datakeskusten vastustajat nostavat usein esiin sähkön hinnan ja energiankulutuksen. Huoli on ymmärrettävä, mutta samalla on syytä katsoa kokonaisuutta realistisesti. Datakeskuksia rakennetaan joka tapauksessa. Jos niitä ei rakenneta Liperiin, niitä rakennetaan muualle Suomeen tai muihin maihin. Silloin menetetään työpaikat, investoinnit, verotulot ja mahdollisuus rakentaa uutta yritystoimintaa oman kunnan ympärille.
Lisäksi vaikutukset eivät rajoitu vain suoriin työpaikkoihin. Suurilla kansainvälisillä investoinneilla on usein huomattava imagovaikutus. Ne lisäävät alueen tunnettuutta, vahvistavat uskoa tulevaisuuteen ja voivat houkutella myöhemmin myös muuta yritystoimintaa. Pienelle kunnalle näkyvyys voi olla yllättävän arvokasta.
On myös tärkeää ymmärtää, että tulevaisuuden talous rakentuu yhä vahvemmin datan, tekoälyn ja digitaalisen infrastruktuurin ympärille. Jos haluamme pysyä kilpailukykyisenä, meidän täytyy olla mukana tässä kehityksessä, eikä katsella sitä sivusta.
Liperillä on nyt mahdollisuus osoittaa olevansa kunta, joka uskaltaa katsoa eteenpäin. Kaikki hankkeet eivät toteudu, eikä mikään investointi ole täysin riskitön. Mutta ilman rohkeutta ei synny kasvua, eikä uusia mahdollisuuksia.
