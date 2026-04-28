Pääkirjoitus: Hyvä alku kunnalle – Nyt punnitaan yhteistyö
Rääkkylä on näytti esimerkkiä siitä, miten kunnanjohtajan rekrytointi hoidetaan huolellisesti ja ammattitaidolla. Prosessi ansaitsee suitsutusta alusta alkaen. Onnistumisen perusta luotiin jo siinä vaiheessa, kun tehtävä herätti laajaa kiinnostusta. Tämä on aina ensimmäinen merkki toimivasta rekrytoinnista: hakijoita on riittävästi ja taso on kova.
Rääkkylällä oli aidosti valinnanvaraa – mahdollisuus löytää juuri itselleen sopivin johtaja. Valinta kohdistui pohjoissuomalaiseen Tommi Lepojärveen, keskustalaiseen kuntapolitiikkoon, jolla on pitkä kokemus kuntajohtamisesta. On myös merkittävää, että Lepojärvi itse antoi kiitosta rekrytointiprosessille. Se kertoo, että prosessi ei ollut pelkästään ulospäin toimiva, vaan myös hakijan näkökulmasta asiallisesti toteutettu.
Valtuuston kokouksessa nähtiin kuitenkin piirre, joka herättää kysymyksiä. Paikalla oli vain 13 valtuutettua, joukossa myös varajäseniä, ja poissaoloja oli verrattain paljon. Väistämättä mieleen nousee, oliko kyse hiljaisesta kannanotosta – ehkä tyytymättömyydestä tai varauksellisuudesta valintaa kohtaan.
Varmaa vastausta ei ole. Mutta rohkeimmat uskaltaisivat ajatella, että kunnanjohtajan valintakokous on kokouksista sellainen, jossa valtuutettuna tahtoisi olla paikalla. Oleellista on kuitenkin lopputulos: vastaesityksiä ei tehty ja valtuusto valitsi kunnanjohtajan yksimielisesti.
Tämä yksimielisyys on Rääkkylän kokoisessa kunnassa poikkeuksellisen tärkeää. Kun päättäjien ja viranhaltijoiden joukko on pieni, korostuu yhteistyön merkitys entisestään. Kliseinen ajatus “yhteen hiileen puhaltamisesta” ei ole tällaisessa ympäristössä kulunut kielikuva, vaan toimivan arjen edellytys.
Tämänhetkisten tietojen valossa Rääkkylä sai itselleen pätevän ja kokeneen “kipparin”. Lopullinen arvio syntyy kuitenkin vasta ajan myötä – siitä, miten kunnanjohtajan näkemykset ja kunnan poliittinen arki kohtaavat käytännössä. Lähtökohdat ovat joka tapauksessa lupaavat. Ja nyt on ensiarvoisen tärkeää, että poliittiset ristiriidat ja menneisyydestä jääneet kaunat ja epäluottamukset eivät suotta varjosta uuden kunnanjohtajan asettumista kuntaan.
Rääkkylän tapauksessa katse kannattaa suunnata nyt ennen kaikkea eteenpäin. Vaikka valtuuston poissaolot jättivät tulkinnanvaraa, yksimielinen päätös antaa uudelle kunnanjohtajalle vahvan mandaatin aloittaa työnsä. Se luo myös selkeän viestin kuntalaisille: päätöksenteossa on löydetty yhteinen suunta. Tästä on hyvä rakentaa luottamusta – niin poliittisten päättäjien kesken kuin kuntalaisten suuntaan.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.