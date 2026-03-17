Pääkirjoitus: Kohtaaminen ei saa kadota ruudun taakse
Neuvola on yksi suomalaisen hyvinvointivaltion kulmakivistä. Siksi on ymmärrettävää, että pienetkin muutokset sen toimintatavoissa herättävät kysymyksiä. Kun Siun sote kertoo ottaneensa käyttöön videovälitteiset etävastaanotot myös neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, moni saattaa pitää uudistusta luontevana osana palvelujen digitalisoitumista. Silti se herättää myös huolta.
Neuvolakäynnit ovat paljon enemmän kuin yksittäisiä mittauksia tai ohjeita. Vastaanotolla hoitaja näkee perheen ja lapsen kokonaisuutena: miten lapsi reagoi, miten vanhemmat jaksavat ja millainen vuorovaikutus perheessä on. Moni tällainen asia syntyy pienistä havainnoista – eleistä, ilmeistä ja tilanteen tunnelmasta. On vaikea olla pohtimatta, voiko kaiken tämän todella nähdä ruudun kautta.
Sama koskee monella tapaa myös koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Vastaanotolla ei tarkastella pelkästään mittaustuloksia tai täytetä lomakkeita, vaan keskustellaan nuoren arjesta, jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Kasvokkainen kohtaaminen voi helpottaa sellaistenkin asioiden esiin ottamista, joista nuoren on muuten vaikea puhua. Joskus juuri vastaanoton rauhallinen hetki antaa tilaisuuden kertoa huolesta, joka ei olisi tullut esille etäyhteyden kautta.
Lähikäynnillä säilyy mielestäni myös tietynlainen tarkempi kontrolli. Kun ammattilainen kohtaa perheen tai nuoren kasvotusten, hän voi tarvittaessa tarttua herkemmin asioihin, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta. Neuvolajärjestelmän vahvuus on ollut siinä, että perhettä seurataan pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Samalla tavalla kouluterveydenhuolto ja opiskelijaterveydenhuolto ovat monelle nuorelle ensimmäinen paikka, jossa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista puhutaan luottamuksellisesti ammattilaisen kanssa.
On kuitenkin reilua todeta, että huoli voi osoittautua täysin turhaksi. Siun soten mukaan etävastaanottoja on tarkoitus käyttää ennen kaikkea ohjauksellisiin käynteihin, eikä niiden ole tarkoitus korvata kaikkia tapaamisia. Suurin osa vastaanotoista järjestetään edelleen paikan päällä.
Monelle perheelle, nuorelle tai opiskelijalle etäyhteys voi päinvastoin helpottaa arkea. Pitkien välimatkojen alueilla vastaanotolle käyminen vie helposti aikaa koko päivän. Myös huoltajien työpäivän järjestely voi olla helpompaa, jos osa keskusteluista voidaan käydä videoyhteydellä. Joissakin tilanteissa etäosallistuminen voi jopa madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä.
Digitalisaatio tuo palveluihin uusia mahdollisuuksia, ja niitä kannattaa hyödyntää. Samalla on kuitenkin tärkeää varmistaa, ettei neuvolan, kouluterveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon tärkein vahvuus – ihmisen kohtaaminen ja kokonaisuuden näkeminen – pääse hiljalleen ja huomaamatta katoamaan ruudun taakse.
