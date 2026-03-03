Pääkirjoitus: Ylämyllyn päiväkoti synnytti avointa ja perusteltua keskustelua – kuten pitääkin
Liperin kunnanvaltuuston viimeisin kokous oli sitä, mitä kuntalaisten pitääkin saada: avointa, julkista ja perusteltua keskustelua merkittävistä päätöksistä. Kun käsittelyssä oli muun muassa uuden päiväkodin rakentaminen Ylämyllylle, ei tyydytty pelkkiin muodollisiin puheenvuoroihin, vaan asiasta käytiin läpinäkyvä keskustelu valtuustosalissa – siellä, missä se kuuluukin käydä.
Juuri näin luottamus rakentuu.
On selvää, että valmistelua tehdään myös seminaareissa ja iltakouluissa. Näin tehdään Liperissäkin, kuten monessa muussakin kunnassa. Valmistelulle on paikkansa ja tarpeensa. Varsinainen demokratian näyttämö on kuitenkin valtuuston kokous. Se on ainoa areena, jossa äänestäjät voivat omin silmin nähdä ja korvin kuulla, miten heidän valitsemansa luottamushenkilö toimii, mitä hän sanoo ja millä perusteilla hän kantansa muodostaa.
Jos keskustelu jää vain suljettujen ovien taakse, demokratia ohenee. Kun se tuodaan julkiseen saliin, demokratia vahvistuu.
Päiväkodin rakentaminen ei ole pieni asia. Se on investointi lapsiin, perheisiin ja koko kunnan tulevaisuuteen. Siksi onkin erityisen tärkeää, että päätöksen taustat, eriävät näkemykset ja perustelut tulevat avoimesti esiin. Kuntalaisilla on oikeus nähdä, millaista pohdintaa ratkaisujen takana on.
On ilo todeta, että Liperi näyttää tässä suuntaa. Kaikkialla Pohjois-Karjalassa keskustelu ei aina yllä valtuuston kokoukseen saakka samalla tavalla. Liperissä se yltää – ja se on merkki terveestä päätöksentekokulttuurista, ja siitä, että valtuustoa johdetaan asiantuntevasti.
Avoimuus ei tarkoita yksimielisyyttä. Päinvastoin. Se tarkoittaa sitä, että eri näkemykset uskalletaan sanoa ääneen julkisesti, ja että näille näkemyksille annetaan myös mahdollisuus tulla julki. 2020-luvun kunnassa päätöksenteon kuuluukin olla läpinäkyvää, kuntalaisten seurattavaa ja arvioitavaa.
Luottamus ei synny itsestään. Se syntyy teoista. Ja viime valtuuston kokous osoitti, että Liperissä ymmärretään, mistä demokratiass todella on kyse – avoimessa valtuustosalissa.
Toivotaan, että sama linja jatkuu Liperissä vastakin ja varsinkin silloin, kun valtuuston päätettävänä on merkittäviä, kuntalaisten arkeen suuresti vaikuttavia asioita, kuten valtuustossa on aina.
