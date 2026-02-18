Pääkirjoitus: Onko nuorempi sukupolvi muuttanut työn arvoja?
“Nuoret eivät halua sitoutua. Heille mikään ei riitä. Työ ei enää kiinnosta.”
Tällaisia lauseita kuulee toistuvasti, kun keskustelu kääntyy työelämään ja nuorempiin sukupolviin. Samalla työpaikkailmoituksissa kuitenkin korostetaan joustavuutta ja arvojohtamista.
Aiemmille sukupolville työ oli usein elämän peruspilari. Se toi toimeentulon, aseman yhteiskunnassa ja muovasi jopa identiteetin. Työpaikkaan sitouduttiin vuosikymmeniksi, ja lojaalius työnantajaa kohtaan oli itsestäänselvyys. Vastineeksi sai vakautta: pysyvän työsuhteen, ennustettavan urapolun ja selkeän paikan yhteiskunnassa.
Nuorempi sukupolvi on kuitenkin kasvanut toisenlaisessa todellisuudessa. He ovat nähneet finanssikriisit, toistuvat yt-neuvottelut, määräaikaisuuksien ketjut ja jatkuvan epävarmuuden. Harva voi enää luottaa yhteen työnantajaan koko työuran ajan – eikä sellaista tänä päivänä edes tarjota. Kun pysyvyyttä ei enää pystytä lupaamaan, ei myöskään lojaalius ole itsestäänselvyys.
Tässä valossa nuorten suhtautuminen työhön ei näytä välinpitämättömyydeltä, vaan järkevältä sopeutumiselta nykyaikaan.
Yksi selvästi havaittavista muutoksista koskee työn ja muun elämän suhdetta. Nuoremmat sukupolvet eivät välttämättä halua rakentaa koko identiteettiään ja elämäänsä yksinomaan työn varaan. Työ on tärkeää – mutta se on vain yksi osa elämää, ei koko elämä. Jaksamisesta puhutaan avoimemmin, ja omien rajojen asettaminen nähdään viisauden, ei heikkouden merkkinä.
Onko tämä sitten kunnianhimon ja motivaation puutetta? Ei. Tämä on sitä, että olemme viimein ymmärtäneet, ettei uupumus ole ahkeruuden mittari.
Työelämän toinen selvä muutos näkyy arvoissa. Yhä useampi nuori kysyy, mitä yritys edustaa, millaisia arvoja se toteuttaa. Palkka ja titteli eivät enää yksistään riitä, jos työn sisältö on ristiriidassa oman arvomaailman ja periaatteiden kanssa. Työnantajalta odotetaan tänä päivänä vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä ja inhimillisyyttä. Palkkakuitti ja titteli eivät enää tänä päivänä riitä, vaan työ täytyy kokea mielekkäänä osana muuta elämää.
Työ ei ole kuitenkaan menettämässä merkitystään. Päinvastoin. Se on yhä keskeinen osa elämäämme, mutta sen roolia tarkastellaan kriittisemmin – ja hyvä niin.
Vastaukseni otsikon kysymykseen, onko nuorempi sukupolvi muuttanut työn arvoja?
On. Ja hyvä, että on.
