Pääkirjoitus: Kuntien johtajat ja valtuustot joutuvat kantamaan vastuun, jota valtion tasolla ei uskalleta kantaa
Hallitus antoi perjantaina raskaan uutisen: kuntien valtion osuusuudistus ei etene tällä hallituskaudella. Se, mikä vielä hallitusohjelmassa kuvattiin välttämättömäksi rakenteelliseksi muutokseksi, on nyt jäänyt poliittisen erimielisyyden alle. On vaikea pitää tätä muuna kuin vakavana epäonnistumisena.
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen tiivisti viestissään olennaisen: uudistus olisi kunnille välttämätön. Silti hallitus puolueet eivät kyenneet sopuun. Kun tiedämme, että sote-uudistuksen jälkeiset erät vääristävät valtionosuuksia ja syövät joidenkin kuntien taloudellisia edellytyksiä, on vaikea ymmärtää, miksi epäkohtaa ei korjata nyt, kun siihen olisi ollut mahdollisuus.
Liperin kunnanjohtaja Pellervo Hämäläisen reaktio kertoo tilanteen vakavuuden: valtionosuusuudistuksen kaatuminen on valtava pettymys ja suoraan pois kunnan kassasta. Liperissä menetys vastaa jopa yhden tuloveroprosenttiyksikön tuottoa – summa, joka ei ole millään mittarilla pieni. Samalla hallituksen perääntyminen alleviivaa laajemman ongelman: nykyinen järjestelmä ei kohtele kuntia tasapuolisesti. On hämmästyttävää, että maamme hallitus, joka on korostanut talouden tasapainottamisen ja vastuullisuuden tärkeyttä, ei löydä rohkeutta ratkaista asiaa, joka nimenomaan auttaisi kuntia hoitamaan talouttaan. Sen sijaan kunnille jää tehtäväksi venyä edelleen – kiristää vyötä, hakea kasvua ja yrittää selviytyä epäoikeudenmukaisen järjestelmän kanssa. Tämä ei ole reilua, eikä tämä ole kestävää.
Samaan aikaan, kun hallitus epäröi, kunnissa tehdään vaikeita päätöksiä. Kuntien johtajat ja valtuustot joutuvat kantamaan vastuun, jota valtion tasolla ei uskalleta kantaa. Siksi uudistuksen kaatuminen ei ole vain harmillista, kuten ministeri Ikonen kirjoitti – se on myös valtion ja kuntien välisen luottamuksen kannalta vaarallista. On selvää, että valtionosuusuudistus täytyy nyt aloittaa uudestaan. Mutta kysymys kuuluu: kuinka kauas tulevaisuuteen uudistus siirtyy?
Kuten tiedämme, että odottavan aika on pitkä. Vielä pidempi se on kuntalaiselle, jonka palveluita ja elinympäristöä tämä hallituksen päätös viime kädessä nakertaa. Valtion täytyy pystyä parempaan. Kuntien talous ei voi odottaa loputtomiin poliittista sopua. Kun hallitus ei kykene toteuttamaan lupaamaansa uudistusta, se jättää kunnille käteen vain lisää epävarmuutta – ja sen laskun maksavat kuntalaiset. Kuntien elinvoima ja oikeudenmukainen rahoitus eivät ole toissijaisia kysymyksiä. Niiden päälle rakentuu perusta, jonka varaan meidän kaikkien arki kunnissa rakentuu.
Allekirjoitan täysin Liperin kunnanjohtajan Hämäläisen sanat siitä, mitä kunnassa tarvitaan jatkossa entistä enemmän: ”Kunnan omat toimet nousevat nyt entistä suurempaan arvoon: on panostettava entistä enemmän asukasluvun kasvattamiseen, työpaikkojen lisäämiseen ja yritystoimintaan.”
