Pääkirjoitus: Työttömyys nousee Liperissä – Kuinka tähän reagoidaan?
Liperissä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on noussut hälyttävästi. Tuoreimpien tilastojen mukaan työttömyysaste on nyt 12,6 prosenttia – vielä vuosi sitten se oli 10,4 prosenttia ja vuonna 2022 vain 8,9 prosenttia. Suunta on väärä, eikä kyse ole pelkästä tilastopiikistä, vaan laajemmasta ja vakavammasta kehityksestä. On syytä kysyä: mitä on tapahtunut? Ja ennen kaikkea, mitä nyt tehdään?
On selvää, että Suomen hallituksen tähänastiset työllisyystoimet eivät ole toimineet ainakaan Liperin kaltaisissa kunnissa. Päätökset, joita on markkinoitu kasvua ja kannustavuutta tukevina, ovat käytännössä kiristäneet arkea – erityisesti heiltä, jotka ovat jo valmiiksi vaikeassa asemassa työmarkkinoilla. Työttömille asetetut uudet velvoitteet, sosiaaliturvaleikkaukset ja TE-palveluiden siirto kunnille ilman riittäviä resursseja eivät ole parantaneet työllisyyttä – ne ovat pahentaneet tilannetta.
Kunnat, kuten Liperi, ovat jääneet isojen rakenteellisten muutosten jalkoihin. Vaikka vastuu työllisyyspalveluista on siirretty kunnille, ei niille ole annettu riittäviä työkaluja eikä taloudellista liikkumavaraa. Kunta ei voi yksin korjata sitä, mitä valtakunnan päätöksenteossa on murrettu. Kuitenkaan se ei tarkoita, etteikö meidän olisi toimittava.
Tarvitaan kunnianhimoisia ja vaikuttavia korjausliikkeitä. Liperi ei voi jäädä odottamaan, että joku muu ratkaisee tämän. Nyt on aika katsoa peiliin, tehdä päätöksiä ja ennen kaikkea investoida tulevaisuuteen. Työllisyyden parantaminen on paitsi taloudellinen, myös sosiaalinen välttämättömyys. Työ antaa ihmiselle toimeentulon lisäksi merkitystä, yhteisöllisyyttä ja tervettä rakennetta arkeen.
Yksi avain on yrittäjyydessä. Meidän on kunnassa ryhdyttävä voimakkaasti tukemaan paikallista yritystoimintaa. Yritysten perustamisesta on tehtävä helpompaa ja kannattavampaa. Lupaprosesseja on sujuvoitettava, neuvonta on pidettävä jatkossakin vahvana ja yrittäjille on tarjottava todellista tukea – ei vain puheissa vaan myös teoissa. Kunnat elävät yrityksistä, sillä yritykset työllistävät kuntalaisia. Näin yksinkertaista se on, kun sen yksinkertaistaa.
Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Liperin kokoiselle kunnalle elinehto. Ne tarjoavat työpaikkoja, pitävät talouden liikkeessä ja juurruttavat ihmiset paikkakunnalle. Mutta jos ilmapiiri on epävarma, tuki olematonta ja byrokratia raskasta, moni hyvä idea jää toteutumatta. Meillä ei ole siihen varaa.
Kehotankin Liperin päättäjiä tarttumaan tähän haasteeseen rohkeasti. Olkoon tämä työttömyyden kasvu viimeinen hälytyskello. Kunnan on nyt rakennettava paikallisesti toimiva, yrittäjyyttä ja työllisyyttä tukeva kokonaisuus, jossa ihmiset ja ideat eivät jää yksin. Samalla on nostettava ääntä myös valtakunnallisesti: jos maan hallitus todella haluaa parantaa työllisyyttä, sen on muutettava suuntaa ja tarjottava kunnille todellisia edellytyksiä onnistua. Valtakunnallisesti keskustelun keskiöön pitäisi nostaa nykyistä enemmän myös rahoituslaitosten tämän hetkinen rooli ja toiminta. Tänä päivänä esimerkiksi uuteen yritystoimintaan rahoituksen saaminen on paikoin jopa mahdotonta.
Me emme voi enää jäädä odottamaan. Työpaikat eivät synny sanoilla, vaan teoilla.
