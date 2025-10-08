Pääkirjoitus: Olemme kohdanneet yksittäisiä, mutta huolestuttavia yrityksiä vaikuttaa journalistiseen työhömme virkamiestasolta
Kotiseutu-uutiset haluaa nostaa esiin ilmiön, johon olemme viime aikoina levikkialueellamme yhä useammin törmänneet – ja jonka esiin nostaminen ei ole miellyttävää, mutta välttämätöntä. Olemme nimittäin kohdanneet toistuvia yrityksiä vaikuttaa toimituksemme journalistiseen työhön. Yritykset eivät ole tulleet satunnaisilta kansalaisilta tai poliitikoilta, vaan ne ovat juontaneet juurensa kunnan virkamiestasolta. Tämä on erittäin huolestuttava kehityssuunta, joka vaatii julkisen kannanoton.
Kotiseutu-uutiset ei toimi virkamiesten ehdoilla, eikä se koskaan tule toimimaan. Me emme kierrätä juttujamme hyväksytettäväksi virastojen käytävillä. Me emme kumarra kenenkään suuntaan, emmekä kirjoita rivejämme sillä ajatuksella, mitä joku mahdollisesti virka-asemassaan niistä ajattelee. Me kirjoitamme, koska meillä on siihen velvollisuus – velvollisuus lukijoitamme kohtaan. Heidän oikeutensa on saada tietää, mitä heidän kunnassaan tapahtuu – kaunistelematta, kiertelemättä ja ilman virallisesti siloiteltuja versioita.
Vaikuttamisyritykset voivat ilmetä hienovaraisina vihjauksina, ehdotuksina paremmasta sanamuodosta tai toivomuksina siitä, että jokin asia jätettäisiin kertomatta tai että teksti kierrätettäisiin tietyillä tahoilla ennen julkaisua. Tällainen toiminta on paitsi epäeettistä, myös vaarallista. Se uhkaa vapaan median ydintä.
Toimittajan työn rajoittaminen tai ohjailu on suora hyökkäys sananvapautta vastaan. Meidän lainsäädäntömme, journalistin ohjeet ja koko lehdistön olemassaolon oikeutus perustuvat siihen, että toimittaja on vapaa tekemään työnsä riippumattomasti. Kun tätä vapautta yritetään murentaa virkamiestaholta, kyse ei ole enää yksittäisistä väärinymmärryksistä tai viestintästrategioista. Kyse on vallankäytön vääristymästä, jota vastaan on noustava selkä suorana.
Kotiseutu-uutisissa noudatamme Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeita – ja meitä eivät sido minkään viraston sisäiset käytännöt, linjaukset tai toiveet siitä, mitä pitäisi sanoa ja miten asiat pitäisi esittää. Me emme ole osa kuntaorganisaatiota, me emme ole viestintäyksikkö, eikä lehden journalistinen sisältö ole mainoskampanja. Me olemme journalistinen media.
Meille on täysin selvää, että lukijoiden luottamusta ei ansaita puhumalla neutraaleja sanoja tai tarjoamalla hyväksyntää kaikille tahoille. Luottamus ansaitaan rehellisyydellä. Ja rehellisyys ei synny virkamiehen hyväksynnästä, vaan siitä, että kirjoitamme asiat niin kuin ne ovat. Kotiseutu-uutiset jatkaa työtään riippumattomasti. Me emme kumartele emmekä kumarru. Meitä ei voi ohjailla kabineteista käsin eikä painostaa hiljaisuuteen. Meillä on selkeä tehtävä: kertoa lukijoille totuus. Tehtävämme on suojata sananvapautta, ei tinkiä siitä.
Kotiseutu-uutiset ei hyväksy minkäänlaista painostusta toimitustyöhön. Me emme salli, että journalistisen vapauden rajoja yritetään siirtää millimetriäkään virallisten toiveiden tai vaatimusten vuoksi. Me seisomme sananvapauden puolella, nyt ja jatkossa. Lukijoillemme voimme luvata tämän: Se, mitä Kotiseutu-uutisissa julkaistaan, on totta. Ja se on kirjoitettu teitä – ei vallanpitäjiä – varten.
Tämän kannanoton ei ole tarkoitus mustamaalata Kotiseutu-uutisten levikkialueen koko virkamiesporrasta tai viranhaltijoita. Liperissä ja Rääkkylässä harjoitetaan ehdottomasti pääosin paikallisenkin median näkökulmasta hyvää hallintoa ja suhteet mediaan ovat asialliset ja suorat.
Yllä mainitut vaikuttamisyritykset ovat olleet yksittäisiä, mutta niitä on ollut kuitenkin useampia. Näin ollen tämä kannanotto olkoon tärkeä muistutus pelisäännöistä ja median vankkumattomuudesta riippumattomana ja taipumattomana tiedonvälittäjänä.
