Pääkirjoitus: Paikallismedia on demokratian toteutumisen vahtikoira
Kuntapolitiikan syksy on pyörähtänyt käyntiin, siksi onkin hyvä kerrata hieman pelisääntöjä ja periaatteita, joiden mukaan paikallismedia Kotiseutu-uutiset toimii.
Paikallismediana olemme valmiita seuraamaan, mitä Liperin ja Rääkkylän kuntapolitiikassa tapahtuu. Kuinka päätöksiä syntyy, millaisia keskusteluja valtuustoissa käydään ja mitä lautakunnissa päätetään sekä millaisia vaikutuksia niillä on kuntalaisiin – juuri näihin kysymyksiin vastaaminen kuuluu paikallismedian ydintehtäviin.
Median tehtävä ei ole mielistellä, vaan seurata, selvittää ja raportoida.
Kuntapolitiikka herättää usein vilkasta keskustelua. Se on hyvä asia: se kertoo, että median tekemä työ kiinnostaa ja että keskustelu elää. Julkisen keskustelun ylläpitäminen onkin yksi paikallislehden tärkeimmistä tehtävistä.
Ammattitaitoisen toimituksen on syytä olla tarkkana erityisesti silloin, kun viranhaltijat tai luottamushenkilöt kyseenalaistavat lehden oikeuden käsitellä myös vaikeita aiheita. Silloin lehti toteuttaa juuri sitä tehtävää, johon sen olemassaolo perustuu: vallan valvontaa. Paikallislehden rooli ei ole tyytyä päätösten jälkiselostuksiin, vaan myös taustoittaa, kysyä ja hankkia omaa tietoa.
Kotiseutu-uutisten periaate on yksiselitteinen: uutisoidaan asiat niin kuin ne ovat. Totuudessa pysyminen on median selkäranka. Sen ei pidä taipua painostuksen, mielipide-erojen tai miellyttämisenhalun edessä. Demokratian toteutuminen ei saa olla tulkinnanvaraista.
Siksi arvonsa tuntevan median on seurattava julkista keskustelua, virkamiesten ja luottamushenkilöiden toimia sekä päätösten vaikutuksia tarkasti ja johdonmukaisesti. Tämä on olennainen osa luotettavaa tiedonvälitystä. Mikään taho ei voi rajoittaa median toimintaa tai määrittää sen sisältöä. Yritykset ohjata julkista keskustelua median kautta ovat demokratian vastaista.
Juuri nyt riippumattoman ja poliittisesti sitoutumattoman median merkitys korostuu. Tieto on kaikkien ulottuvilla, mutta sen arvioiminen vaatii enemmän kuin koskaan medialukutaitoa. Kotiseutu-uutisten lukijat voivat luottaa siihen, että lehti toimii vallan vahtikoirana ja demokratian toteutumisen tarkkailijana – nojautuen vain totuuteen, sitä kaunistelematta.
Samalla on kuitenkin selvää, että paikallislehden tehtävä ei ole vain vallanpitäjien seuraaminen. Se nostaa esiin myös paikallisia ihmisiä ja arjen ilmiöitä – juuri niitä tarinoita, jotka tekevät kotiseudusta merkityksellisen ja yhteisön eläväksi.
