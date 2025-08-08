Päätoimittajan kommentti: Kasvavat odotusajat kertovat sote-palvelujärjestelmän paineista – Alkavatko järjestelmän kantokyvyn rajat tulla vastaan?
Ikäihmisten palveluiden odotusajat ovat Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun soten alueella kasvaneet lähes kaikissa palveluluokissa alkuvuoden 2025 aikana. Vaikka erot yksittäisissä palveluissa saattavat ensi silmäyksellä vaikuttaa pieniltä, ilmiö kertoo suuremmasta haasteesta.
Kun palvelujen saatavuus heikkenee monella rintamalla samanaikaisesti, on kyse järjestelmän kantokyvyn rajoista.
Pohjois-Karjala on väestöltään yksi Suomen nopeimmin ikääntyvistä maakunnista. Tämä kehitys ei ole enää vain tulevaisuuden uhkakuva, vaan jo nyt todellisuutta, joka näkyy palvelutarpeen jatkuvana kasvuna. Samaan aikaan sote-palveluista vastaavat toimijat kamppailevat henkilöstöpulan, talouspaineiden ja alati kasvavien hoivavaatimusten kanssa.
Odotusaikojen kasvu tarkoittaa käytännössä sitä, että ikäihminen voi joutua odottamaan jopa viikkoja arjessa selviytymisen kannalta olennaista tukea. Esimerkiksi omaishoidon tuen viivästyminen voi vaikuttaa suoraan koko perheen jaksamiseen.
Hyvinvointialueen on nyt katsottava peiliin ja arvioitava, miten palvelut saadaan vastaamaan alueen todellisia tarpeita. Ratkaisu ei välttämättä löydy yksittäisistä korjausliikkeistä, vaan laajemmasta uudelleenarvioinnista. Nyt tarvitaan poliittista ja hallinnollista tahtoa turvata arvokas vanhuus – tänään, ei vasta tulevaisuudessa. Lisäksi nyt tarvitaan meidän arvokkaan hoitohenkilökuntamme aitoa kuuntelemista, ja saattaa resurssit sille tasolle, että tämä laadukas työ tavoittaa kaikki sitä tarvitsevat – ilman pidentyviä odotusaikoja.
