Matkakertomus: Unelmat kuuluvat kaikille – myös liikuntavammaisille tytöille ja naisille
Kun voi olla toteuttamassa nuorten unelmia ja luomassa tasa-arvoisempaa maailmaa, mikä voisi olla merkityksellisempää tapa käyttää energiaansa. Toki usein näissä puuhissa on hitusen itsekkyyttäkin – suupielet nousevat koholle, silmäkulmiin helähtää kosteutta ja kiikkustuolissa riittää muisteltavaa.
Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.