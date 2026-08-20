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» 1980-luvulla värillinen valokuva oli Kotiseutu-uutisissa erikoisuus – Painokustannukset hidastivat värikuvien vakiintumista
1980-luvulla värillinen valokuva oli Kotiseutu-uutisissa erikoisuus – Painokustannukset hidastivat värikuvien vakiintumista
Julkaistu kategoriassa: Juhlavuosi Kirjoittanut Jutta Kurki 20.8.2026
Kotiseutu-uutisiin alkoi ilmestyä painovärejä jo varhain. Joillekin yksittäisen numeron sivuille painettiin joku yksittäinen tehosteväri, minkä myötä muun muassa mainoksiin saatiin eloa.
Tietoa kirjoittajasta
Jutta
Jutta Kurki lennähtelee järjestöstä toiseen viettäen valtaosan vapaa-ajastaan jalkapallokentillä.
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