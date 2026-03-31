31.3.2026
Viinijärvellä vesikatko tiistaina iltapäivän ja illan ajan
Viinijärven Taipaleentien ja Jokirannan alueella on vesikatko tiistaina 31.3. alkaen klo 14.30. Katkon takarajaksi on arvioitu kello 24 tiistaina yöllä.
Vesihuoltolaitos kertoo, että vesikatkon syynä on vesipostin korjaustyö.
Liperin vesihuollon ja vesiosuuskuntien piirissä olevat asukkaat voivat saada tekstiviesti-ilmoituksen vedenjakelun käyttökatkoista. Julkisia numeroita ei tarvitse lisätä kunnan portaaliin. Salaisen numeron omaavat voivat rekisteröityä tekstiviestipalvelun käyttäjäksi.
