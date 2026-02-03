3.2.2026
Pärnävaaralla järjestetään jälleen Talvirieha lomaviikon aluksi
Liperin kunta ja Liperin Yrittäjät ry järjestävät talvilomaviikon aloittavana viikonloppuna lauantaina 28. helmikuuta Talviriehan Pärnävaaralla. Mukaan järjestelyihin toivotaan yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita aiempien vuosien tapaan.
Toimintapisteiden on tarkoitus olla maksuttomia ja koko perheelle eli eri-ikäisille suunnattuja. Tällä hetkellä tiedossa on ainakin mönkijäajelua, lumigolfia, kehonhuoltoa ja treeniä sekä mahdollisesti ekoaseammuntaa. Kunta järjestää loruleikkipistee
Aikaa puuhapisteiden ilmoittamiseen on vielä pari viikkoa.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.