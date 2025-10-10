Ensilumenlatu aukeaa säävarauksella lokakuun viimeisenä päivänä – Alle 12-vuotiaat saavat hiihtää tälläkin kaudella maksutta
LUKULOKAKUU Pärnävaaran ensilumenlatu muuttuu muutaman vuoden jälkeen maksulliseksi. Jokainen 12 vuotta täyttänyt tarvitsee ladulle mukaansa hiihtopassin, joka voi olla digitaalisena kännykässä tai paperisena taskussa.
Nettikaupasta hiihtopassin voi ostaa yksittäisiksi päiviksi tai koko kaudeksi. Nuorisolle kausipassi on edullisempi. Digitaaliseen hiihtopassiin liitetään suksijan valokuva, joten lupa sauvomiseen syysmaisemissa on henkilökohtainen.
Hiihtopassien myynnillä ensilumenladun rakentaja Concella Oy pyrkii saamaan lumen tykityksestä, säilönnästä ja levityksestä sekä ladun hoidosta syntyviä kiinteitä kuluja katettua. Viime vuonna kokeiltu vapaaehtoinen maksu ei tuonut riittävästi tuloja ladun ylläpitoon.
Pärnävaaran ensilumenladun puuhamies Ilmo Kurvinen kertoi elokuun lopulla, että heinäkuun helteet eivät sulattaneet ensilumenlatua varten tykitettyä kasaa tavanomaista kesää enempää.
– Ehkä 30 prosenttia tavarasta häviää kesän aikana, mutta vielä lunta on lähemmäs 20 000 kuutiota, Ilmo Kurvinen arvioi tuolloin.
Ensilumenladulla on mittaa noin kolme kilometriä. Uutta on lumetettu nousu ajanottokopin suunnalla.
Ensilumenladulle on suunnattava aina jomman kumman lähtöpaikan kautta, alastadionin ja kodan parkkipaikalta tai ylhäältä Hiihtokulman nurkalta. Passeja voidaan tarkistaa myös missä tahansa kohti latua.
Alle 12-vuotiaat saavat hiihtää edelleen maksutta myös rakennetulla ladulla.
Mikäli sade ei sotke suunnitelmia ensilumenlatu aukeaa 31. lokakuuta. Avajaispäivänä latua pääsee testaamaan maksutta.
