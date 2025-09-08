Lue myös Kotiseutu-uutisten juttuja maksutta syyskuun toisella viikolla – Paikallislehtien avulla voit tutustua elämään eri puolilla Suomea
Kymmenet paikallislehdet ympäri Suomea ovat luettavissa maksutta verkossa 8.–14. syyskuuta välisenä aikana Pureudu paikallisiin -kampanjaviikon kunniaksi. Myös Kotiseutu-uutiset avaa syyskuun toisella viikolla näköislehtensä luettavaksi maksutta. Lisäksi osa tuoreista verkkojutuista on luettavissa ilman maksumuuria.
Kampanja tuo esille paikallisjournalismia ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden tutustua elämään eri puolilla Suomea. Erityisesti nuoria kannustetaan lukemisen äärelle – kampanjaviikko käynnistyykin maanantaina kansainvälisenä lukutaidon päivänä 8. syyskuuta.
– Paikallislehdet avaavat kotikuntansa asioita ja kertovat tarinat, joita ei löydy mistään muualta. Pureudu paikallisiin -kampanjan avulla haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden kurkistaa eri puolille Suomea luotettavan, monipuolisen ja elävän paikallisjournalismin kautta. Samalla kannustamme etenkin nuoria lukemaan, Uutismedian liiton järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen sanoo.
Paikallislehdet ovat maksullisia, journalistin ohjeita noudattavia uutismedioita. Pureudu paikallisiin -kampanjassa on mukana 74 Uutismedian liiton jäsenlehteä, joiden ilmestymisalueet vaihtelevat Lapista Lapualle ja Nokialta Nurmekseen.
Tutustu lehtiin klikkaamalla tästä.
Lukutaitopäivänä alkaa myös uusi kouluille suunnattu Uutisjahti-lukuhaaste, joka innostaa lapsia ja nuoria lukemaan myös paikallisuutisia. Viisi innokkainta luokkaa jahdissa palkitaan 500 euron stipendein.
