Rääkkylän kirkonkylällä laaja vesikatko torstaina
Rääkkylän kirkonkylän vesijohtoverkoston huoltotyöt katkaisevat torstaina 28. elokuuta vedenjakelun aamukahdeksalta laajalta alueelta. Katkoalueella sijaitsevat muun muassa koulukeskus, terveysasema ja monet liikekiinteistöt.
Katkoalueeseen kuuluvat Paksuniementien alkupää kappelin tuntumaan saakka, Kylätien alue ja sivutiet lähelle Pihlajatien risteystä asti, pääosa Kinnulantiestä ja Piennartiestä sekä osa Kirkkotiestä alkaen kylältä päin.
Katkoksen arvioitu kesto on noin kahdeksan tuntia eli iltapäivä neljään saakka. Keskeytys voi olla lyhempikin.
Kunnasta kannustetaan varautumaan katkokseen ottamalla vettä talteen.
Vedenjakelun palauduttua normaaliksi, verkostovedessä voi olla ilman ja paineenvaihtelun myötä värimuutoksia tai sameutta. Se poistuu juoksuttamalla vettä maltillisesti.
