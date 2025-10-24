Karkki vai kepponen -kierroksen illalle annettiin yleisön pyynnöstä paikallinen suositus
Ylämyllyn koulun vanhempainyhdistys Rumpu vastaa perheiden pyyntöön antaa suositus halloweeniin liittyvän kaikki vai keppostelu -kierroksen ajankohdasta.
Rumpu suosittaa, että keppostelukierrokselle lähdetään ensi viikon perjantaina 31. lokakuuta.
Suomessa halloween-päiväksi mielletään juurikin lokakuun viimeinen päivä. Perjantai sattuu tänä vuonna myös olemaan pyhäinpäivän aatto, kun taas halloween-sana on lyhenne englannin kielen sanoista All Hallows’ Eve eli kaikkien pyhimysten aatto.
Rumpu muistuttaa suosituksessaan, että halloween on monille lapsille odotettu juhlahetki, jolloin pääsee pukeutumaan ja kiertelemään naapurustossa. Yhteisen päivän sopimisella kaikki halukkaat voivat varautua vierailijoihin. Samalla vältytään väärinkäsityksiltä ja ovikellojen soittelulta muina päivinä.
Rumpu vinkkaa, että kierros kannattaa ajoittaa noin viiden ja kahdeksan välille, jotta perheen pienimpien nukkumaanmenoaikaa ei kurpitsajuhlailtanakaan häiritä.
– Käykää vain niissä kodeissa, joissa on selvästi esillä Halloween-koristeita – tämä viestii, että talossa otetaan kierrosvieraat vastaan, Rumpu vinkkaa.
– Muistakaa kiittää ja toivottaa hyvää halloweenia jokaiselle ovella – kohteliaisuus kuuluu asiaan! Unohdetaan kepposet, Rumpu huomauttaa.
Viime vuonna aihe puhutti paljon ja vanhempainyhdistykseltä toivottiin jatkoa ajatellen linjauksia. Rumpu pohjusti suositustaan kysymällä ihmisten mielipidettä asiaan. Yli 40 vastaajasta paria henkilöä vaille kaikki asiaan kantaa ottaneet olivat ensi viikon perjantain kannalla.
