Koulu-uupumus ja erilaiset opiskeluvaikeudet ovat lisääntyneet Liperissä – Kouluterveyskysely kertoo, että lukeminen olisi oiva harrastus
Entistä useampi nuori Liperissä kokee omat opiskelutaitonsa heikoiksi, selviää viime keväänä tehdystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselystä. Useammalla kuin joka neljännellä yläkoulun vastaajalla on vaikeuksia lukemista vaativissa tehtävissä. Kaksi kolmesta liperiläisestä yläkoulun tytöstä taas vastasi kokevansa haasteelliseksi esiintyä suullisesti.
Kahden vuoden välein tehtävä kouluterveyskysely paljastaa, että viime kevään 8. ja 9. luokan oppilaista iso osa koki koulunkäynnin taitonsa vajaiksi.
Nuorten lukutaito on heidän omasta mielestään kehnoa, sillä lukemista vaativissa tehtävissä vaikeuksia koki jo 28 prosenttia vastaajista eli kaksi kertaa useampi kuin edelliskyselyn aikaan. Pojilla lukuvaikeuksia kokevien osuus oli suhteessa kasvanut enemmän kahdeksasta 20 prosenttiin.
Yläkoulun äidinkielen opettaja Leena Muona tietää, että lukuharrastus on vahvasti polarisoitunut.
– Lukemista harrastavat pärjäävät loistavasti, kun taas vain koulussa pakolla lukevissa on niitä, jotka hädin tuskin pystyvät muodostamaan kokonaisen lauseen. Näillä oppilailla on niin heikko sanavarasto, että heillä ei riitä ilmaisuja omien ajatusten kielentämiseen, Muona kuvailee arkipäivää.
Kirjoittaminen on vaikeaa joka viidennelle tytölle ja pojalle. Kirjallisista tehtävistä selviytymisessä oli pojilla nyt kaksi kertaa enemmän vaikeuksia kuin edelliskyselyssä.
Laskemista vaativissa tehtävissä hankaluuksia kokee jopa 41 prosenttia liperiläistytöistä ja 23 prosenttia pojista.
Nuorista neljäsosa kertoi, että heillä on vaikeuksia tunnilla vastaamisessa. Tunne oli erityisen voimakas tytöillä. Puhumisen vaikeus näkyy myös esiintymiseen liittyvissä vastauksissa. Kahdella kolmesta liperiläistytöstä on vaikeuksia suullisessa esiintymisessä. Pojista näin vastasi noin joka kolmas.
Niiden poikien osuus, jotka kokevat kokeisiin valmistautumisen olevan haasteellista, on kaksinkertaistunut 19 prosentista 38 prosenttiin. Tyttöjen keskuudessa muutosta ei ole nähtävissä; neljällä kymmenestä kokeisiin valmistautuminen ei suju hyvin.
Opetuksen seuraamisessa hankaluuksia on lähes joka neljännellä. Saman suuruinen osuus nuorista ei selviydy ongelmitta läksyistä.
– Tuntuu, että aallonpohja on kaiken kaikkiaan kuitenkin saavutettu, Muona uskoo.
Entistä useampi kokee vaikeuksia opiskelussa hyödynnettävien laitteiden käytössä. Jo useampi kuin joka kymmenes ei osaa käyttää laitteita.
Liperiläiset yläkoululaiset kokevat entistä enemmän koulu-uupumusta. Kouluterveyskyselyssä joka neljäs 8. ja 9. luokan oppilas kertoi viitteitä uupumuksesta. Uupuneiden määrä on kaksikertaistunut, sillä edellisessä kyselyssä vuonna 2023 osuus oli 13 prosenttia.
Tytöistä uupuneita on joka kolmas, pojista joka viides. Sukupuolten välinen selkeä ero on samanlainen niin Liperissä kuin valtakunnallisestikin.
Samaan aikaan kouluinnostuksesta kertoo entistä harvempi. Kun neljä vuotta sitten kouluinnostusta oli vielä noin 30 prosentilla ja kaksi vuotta sitten 24 prosentilla, viime keväänä intoa koki enää 17 prosenttia ikäluokkien liperiläisvastaajista.
Valtakunnallisesti tyttöjen ja poikien välillä ei näy eroa; Liperissä tytöt ovat selvästi vähemmän innostuneita koulunkäynnistä kuin pojat.
Suuntaus huonompaa näkyy siten kautta linjan erilaisissa yksittäisissä koulunkäyntiin suhtautumisen kysymyksissä. Enää reilusti alle puolet liperiläisistä yläkoululaisista klikkasi tykkäävänsä koulunkäynnistä.
Kotiseutu-uutiset on mukana Ylämyllyn koulun Lukulokakuu-haasteessa. Kaikki 1.–9.-luokkalaiset on haastettu suorittamaan 15 minuutin mittaisia lukutehtäviä, joiden avulla saa täytettyä bingotaulukkoa. Haasteen suorittaakseen on luettava vähintään yksi verkkolehdessä avoimena oleva Kotiseutu-uutisten Lukulokakuu-juttu – ensimmäinen niistä on tämä artikkeli.
