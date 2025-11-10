Kuka tekee Liperissä arjesta parempaa? Kunta hakee vuoden tekoja ja arjen sankaria
Liperin kunta palkitsee vuosittain tekoja, jotka ovat edistäneet kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä ja kehittäneet myönteisesti kuntakuvaa. Viime vuosien tapaan kuntalaiset saavat ehdottaa vuoden tekoja avoimen verkkokyselyn kautta.
– Kyselyssä voi ehdottaa vuoden lapsi- ja nuoriso‑, seniori- ja kulttuuritekoja sekä yleisesti vuoden tekoa Liperin kunnassa. Tänä vuonna mukana on myös Arjen sankari ‑kategoria yhteisöllisyyttä, rauhaa ja huolenpitoa arjessa edistäneelle toimijalle, Liperin kunta tiedottaa.
Palkittavat voivat olla liperiläisiä yrityksiä, yhdistyksiä, yksityishenkilöitä tai muita toimijoita.
Kyselyn kautta voi myös ehdottaa vuoden liikuttajaa Liperissä. Liikuttaja palkitaan Pokalin Urheilugaalassa tammikuussa. Vuoden liikuttajien palkinnoissa painotetaan turvallisen liikunnan toteuttamista.
Kuntalaiskyselyyn pääset tämän linkin kautta: https://link.webropol.com/s/VuodenTeot2025.
