Toimitusjohtajan terveiset: ”Hyvät Kotiseutu-uutisten tilaajat ja ilmoittajat”
On etuoikeus ja ilo saada toimia Kotiseutu-uutisten uutena toimitusjohtajana. Tämä lehti on vuosikymmenten ajan ollut tarkka osa Liperiä ja Rääkkylää – kertonut paikkakunnan tapahtumista, ihmisistä, ilmiöistä ja arjesta.
Meillä Kotiseutu-uutisissa pyritään pitämään etusijalla yksi selkeä periaate: lehti tehdään lukijoille ja yhdessä heidän kanssaan. Samalla lehti ei olisi ilman uskollisia ilmoittajiamme, joiden tuella paikallisjournalismia on voitu harjoittaa laadukkaasti ja sitoutuneesti. Te lukijat ja ilmoittajat olette toimintamme ytimessä myös jatkossa.
Kuten koko maassa ja maakunnassa, niin myös Liperissä ja Rääkkylässä eletään tänä päivänä taloudellisesti haastavaa aikaa. Kuitenkin vaikeista ajoista huolimatta molemmat kunnat ovat säilyttäneet elinvoimansa ja vireytensä. Meillä on vahvaa paikallista elinkeinoelämää, aktiivista yhdistystoimintaa ja ennen kaikkea yhteisö, joka kantaa ja osallistuu.
Kotiseutu-uutiset haluaa jatkossakin olla tukemassa tätä paikallista vireyttä ja olla nostamassa esiin onnistumisia, avaamassa keskustelua tärkeistä aiheista ja välittämässä tietoa, joka on juuri teille, täällä asuville ja vaikuttaville tärkeää. Joudumme tulevaisuudessa tekemään paljon tiukkoja valintoja ja haastavia päätöksiä, mutta päämääränä pitää tämä saavutettu taso.
Tiedän, että vastuullani on enemmän kuin pelkkä lehti – vastuullani on osa paikallista identiteettiä ja hyvin pitkä sivu perinnettä. Otan mielelläni vastaan ajatuksianne ja toiveitanne siitä, mihin suuntaan Kotiseutu-uutisia yhdessä viemme. Me kaikki, niin pienet kuin suuretkin toimijat tarvitsemme avoimuutta ja hyvää yhteistyötä. Jos mielissäsi kumpuilee ideoita, joilla tulevaisuutta saataisiin valoisammaksi, niin ovi on avoinna ja hihasta saa aina nykäistä.
