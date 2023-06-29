Liperin Kotiseutu-uutiset Oy on aloittanut mittavan kehityshankkeen: Digitaalinen Kotiseutu-yhteisö ja yritysportaali. Hankkeen tavoitteena on uudistaa lehden digitaalinen julkaisualusta ja liiketoimintamalli vastaamaan nykyajan kuluttajakäyttäytymistä ja digitaalisen uutismedian vaatimuksia.
Perinteinen paikallislehti muuttuu monikanavaiseksi palveluekosysteemiksi, joka yhdistää lukijat, alueen kausiasukkaat sekä Liperin ja Rääkkylän paikalliset yritykset.
Mitä hankkeessa kehitetään?
Hankkeen aikana toteutetaan kokonaisvaltainen tekninen ja sisällöllinen uudistus, joka tuo lukijoille ja kumppaneille useita uusia palveluita:
- Moderni uutissivusto ja dynaaminen uutisvirta: Mobiilioptimoitu ja selkeä ulkoasu tekee uutisten lukemisesta ja selaamisesta entistä sujuvampaa kaikilla laitteilla.
- Yritysportaali ja palvelukartta: Paikalliset pk-yritykset saavat käyttöön modernin näkyvyyskanavan ja itsepalvelutyökalut profiiliensa hallintaan. Portaalissa hyödynnetään älykästä neuroverkkohakua, joka auttaa löytämään alueen palvelut helposti.
- Uudet digitaaliset tilauspaketit: Kausiasukkaille ja ulkopaikkakuntalaisille (esim. ”Juuret Liperissä” -konsepti) tuodaan tarjolle räätälöityjä tilaustuotteita ja digitaalisia sisältöjä.
- Edistynyt mainoshallinta: Paikallisille yrittäjille tarjotaan monipuolisempia ja interaktiivisempia digimainonnan ratkaisuja.
Alueellista elinvoimaa ja saavutettavuutta
Kehitystyön avulla vahvistetaan paikallismedian elinvoimaisuutta toimialan murroksessa sekä tuetaan koko Liperin ja Rääkkylän alueen elinkeinoelämää. Digitaalinen uudistus parantaa paikallisten palveluiden löydettävyyttä ja tarjoaa yrittäjille nykyaikaiset markkinointityökalut.
Hankkeen toteutusaika: 5.3.2026 – 31.10.2026
Tekninen kehityskumppani: atFlow Oy
Rahoitus ja yhteystiedot
Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 55 848,00 euroa. Hanketta osarahoittaa Euroopan unioni (Euroopan maaseuturahasto 2023–2027) Itä-Suomen elinvoimakeskuksen kautta 50 prosentin tukiosuudella (27 924,00 euroa).
Lisätietoja hankkeesta:
Mikko Pönkkä, toimitusjohtaja
Liperin Kotiseutu-uutiset Oy
Sähköposti: mikko.ponkka@kotiseutu-uutiset.fi
Puh. 050 363 4818
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