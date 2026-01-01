Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.
Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus
Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Seurakuntavaalit
Mainoksen maksaja: Liperin sosialidemokraatit ry
Rahoittaja: Sama
Rahoittajan postiosoite: Häyrynlahdentie 43c 83100 Liperi
Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin? Seurakuntavaalit
Mainoskampanjan kesto: 28.10.2026
Mainokseen käytetty summa euroina: 289,80€ (sis. alv.)
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