Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.

Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus

Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Seurakuntavaalit

Mainoksen maksaja: Liperin sosialidemokraatit ry

Rahoittaja: Sama

Rahoittajan postiosoite: Häyrynlahdentie 43c 83100 Liperi

Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin?  Seurakuntavaalit

Mainoskampanjan kesto: 28.10.2026

Mainokseen käytetty summa euroina: 289,80€ (sis. alv.)