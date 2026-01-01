Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.
Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus
Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Seurakuntavaalit
Mainoksen maksaja: Keskustan Liperin ja Heinäveden kuntayhdistykset
Rahoittaja: Sama
Rahoittajan postiosoite: Keskusta Liperi Kuntayhdistys ry, Harri Asikainen, Väliläntie 18, 83100 LIPERI
Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin? Seurakuntavaalit, eiköhän se liity.
Mainoskampanjan kesto: 28.10.2026
Mainokseen käytetty summa euroina: 600€ (sis. alv.)
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