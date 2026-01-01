Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.

Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus

Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Seurakuntavaalit

Mainoksen maksaja: Keskustan Liperin ja Heinäveden kuntayhdistykset

Rahoittaja: Sama

Rahoittajan postiosoite: Keskusta Liperi Kuntayhdistys ry, Harri Asikainen, Väliläntie 18, 83100 LIPERI

Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin?  Seurakuntavaalit, eiköhän se liity.

Mainoskampanjan kesto: 28.10.2026

Mainokseen käytetty summa euroina: 600€ (sis. alv.)