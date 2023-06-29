Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.
Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus
Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Ministeri Talvitie Liperissä ja eduskuntavaaliehdokkaita tavattavissa
Mainoksen maksaja: Savo-Karjalan Kokoomus ry
Rahoittaja: Savo-Karjalan Kokoomus ry
Rahoittajan postiosoite: Haapaniemenkatu 21 b 40, 70110 Kuopio
Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin? Kyllä.
Mainoskampanjan kesto: 25.11.2026.
Mainokseen käytetty summa euroina: 430€ (sis. alv.)
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