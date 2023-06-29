Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus
Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Liperin leipäpäivä tapahtuma
Mainoksen maksaja: Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Heinäveden, Liperin ja Kontiolahden (Kolmen kunnan KD HeLiKo) ry
Rahoittaja: Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Heinäveden, Liperin ja Kontiolahden (Kolmen kunnan KD HeLiKo) ry
Rahoittajan postiosoite: Riihitie 20, 83100 Liperi
Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin? Osittain kyllä
Mainoskampanjan kesto: 1 mainos 23.9.2026
Mainokseen käytetty summa euroina: 330e sis. alv
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