Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus

Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Liperin leipäpäivä tapahtuma

Mainoksen maksaja: Suomen Kristillisdemokraattien (KD)  Heinäveden, Liperin ja Kontiolahden (Kolmen kunnan KD HeLiKo) ry

Rahoittaja: Suomen Kristillisdemokraattien (KD)  Heinäveden, Liperin ja Kontiolahden (Kolmen kunnan KD HeLiKo) ry

Rahoittajan postiosoite: Riihitie 20, 83100 Liperi

Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin? Osittain kyllä

Mainoskampanjan kesto: 1 mainos 23.9.2026

Mainokseen käytetty summa euroina: 330e sis. alv