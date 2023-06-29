Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus
Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Poliittinen tapahtumailmoitus
Mainoksen maksaja: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Rahoittaja: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Rahoittajan postiosoite: Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta
Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin? Kansalaistapaaminen
Mainoskampanjan kesto: ke 23.9. ilmestyvä lehti
Mainokseen käytetty summa euroina: Ilmoituksen hinta 264€ sis. alv.
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