Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus

Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Poliittinen tapahtumailmoitus

Mainoksen maksaja: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

Rahoittaja: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

Rahoittajan postiosoite: Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin? Kansalaistapaaminen

Mainoskampanjan kesto: ke 23.9. ilmestyvä lehti

Mainokseen käytetty summa euroina: Ilmoituksen hinta 264€ sis. alv.