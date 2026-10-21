Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.

Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus

Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): kokousilmoitus

Mainoksen maksaja: Keskustan Rääkkylän kuntayhdistys ry

Rahoittaja: Keskustan Rääkkylän kuntayhdistys ry

Rahoittajan postiosoite: Kelväntie 105 82335 Rasivaara

Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin?

Ei.

Mainoskampanjan kesto: 21.10.2026 (printtilehti)

Mainokseen käytetty summa euroina: 65,26€ sis. alv.