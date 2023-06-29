Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.
Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus
Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Onnittelumainos
Mainoksen maksaja: Keskustan Rääkkylän kuntayhdistys ry
Rahoittaja: Keskustan Rääkkylän kuntayhdistys ry
Rahoittajan postiosoite: Kelväntie 105 82335 Rasivaara
Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin?
Ei.
Mainoskampanjan kesto: 19.8.2026 (printtilehti)
Mainokseen käytetty summa euroina: 100 € sis. alv.
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