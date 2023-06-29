Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.

Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus

Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Huomionosoittaminen

Mainoksen maksaja: Keskustan Liperin kuntayhdistys Ry

Väliläntie 18, 83100 LIPERI

Rahoittaja: Keskustan Liperin kuntayhdistys ry

Rahoittajan postiosoite: Väliläntie 18, 83100 LIPERI

Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin?

Ei.

Mainoskampanjan kesto: 19.8.2026 (printtilehti)

Mainokseen käytetty summa euroina: 100 € sis. alv.