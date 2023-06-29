Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.

Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus

Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Yhteistyökumppanin juhlavuoden onnittelu

Mainoksen maksaja: Suomen Kristillisdemokraattien (KD)  Heinäveden, Liperin ja Kontiolahden (Kolmen kunnan KD HeLiKo) ry

Rahoittaja: Suomen Kristillisdemokraattien (KD)  Heinäveden, Liperin ja Kontiolahden (Kolmen kunnan KD HeLiKo) ry

Rahoittajan postiosoite: c/o Satu Melkko, Riihitie 20, 83100 Liperi

Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin?

Ei.

Mainoskampanjan kesto: 19.8.2026 (printtilehti)

Mainokseen käytetty summa euroina: 100 € sis. alv.