Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.

Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus

Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Toritapahtuma

Mainoksen maksaja: Perussuomalaiset rp

Rahoittaja: Puolueavustus

Rahoittajan postiosoite: Yrjönkatu 8–10 B, 00120 Helsinki

Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin?

Ei, kyseessä on toritapahtuma

Mainoskampanjan kesto: 10.12.2025 (printtilehti)

Mainokseen käytetty summa euroina: 406,62 € sis. alv.