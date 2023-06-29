Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.
Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus
Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Toritapahtuma
Mainoksen maksaja: Perussuomalaiset rp
Rahoittaja: Puolueavustus
Rahoittajan postiosoite: Yrjönkatu 8–10 B, 00120 Helsinki
Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin?
Ei, kyseessä on toritapahtuma
Mainoskampanjan kesto: 10.12.2025 (printtilehti)
Mainokseen käytetty summa euroina: 406,62 € sis. alv.
