Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.
Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus
Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Keskustan Rääkkylän kuntayhdistys ry:n teltta Karjalanruusu M. Halosen Kukkakuhhauksessa 15.-16.8.2026
Paikalla myös kansanedustaja Hanna Räsänen 16.8.2026 klo 11-13.
Mainoksen maksaja: Keskustan Rääkkylän kuntayhdistys ry/ pj Ona Makkonen
Rahoittaja: Keskustan Rääkkylän kuntayhdistys ry
Rahoittajan postiosoite: Kelväntie 105 82335 Rasivaara
Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin?
Eduskuntavaalit 2027 – Suomen Keskusta Tarkoituksena myös keskustella paikallisesta politiikasta, joten on myös keskustan kunnallisvaikuttajien kohtaamista.
Mainoskampanjan kesto: 12.8.2026 (printtilehti)
Mainokseen käytetty summa euroina: 160 € sis. alv.
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