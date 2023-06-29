Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.
Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus
Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Poliittinen mainos/Tavattavissa – ilmoitus
Mainoksen maksaja: SDP:n eduskuntaryhmä
Rahoittaja: SDP:n eduskuntaryhmä
Rahoittajan postiosoite: 00102 Eduskunta
Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin? Ei liity
Mainoskampanjan kesto: Ei kampanjaa / yksi ilmoitus
Mainokseen käytetty summa euroina: 176,99
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