Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.

Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus

Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Poliittinen mainos/Tavattavissa – ilmoitus

Mainoksen maksaja: SDP:n eduskuntaryhmä

Rahoittaja: SDP:n eduskuntaryhmä

Rahoittajan postiosoite: 00102 Eduskunta

Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin?  Ei liity

Mainoskampanjan kesto: Ei kampanjaa / yksi ilmoitus

Mainokseen käytetty summa euroina: 176,99