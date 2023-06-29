Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.

Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus

Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Syyskokouksen kokouskutsu

Mainoksen maksaja: Keskustan Liperin kuntayhdistys

Rahoittaja: Keskustan Liperin kuntayhdistys

Rahoittajan postiosoite: Keskusta Liperi Kuntayhdistys ry, Harri Asikainen, Väliläntie 18, 83100 LIPERI

Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin? Ei

Mainoskampanjan kesto: 11.11.2026.

Mainokseen käytetty summa euroina: 65,26€ (sis. alv.)