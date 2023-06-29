Tiedot poliittisen mainonnan rahoittajasta, maksajasta ja rahoituksesta.
Mainoksen tunniste (mihin mediaan ostettu): Kotiseutu-uutiset, printti-ilmoitus
Mainoksen tarkoitus (mainos liittyy): Syyskokouksen kokouskutsu
Mainoksen maksaja: Keskustan Liperin kuntayhdistys
Rahoittaja: Keskustan Liperin kuntayhdistys
Rahoittajan postiosoite: Keskusta Liperi Kuntayhdistys ry, Harri Asikainen, Väliläntie 18, 83100 LIPERI
Liittyykö mainos vaaleihin tai lainsäädäntö- tai sääntelyprosessiin? Ei
Mainoskampanjan kesto: 11.11.2026.
Mainokseen käytetty summa euroina: 65,26€ (sis. alv.)
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