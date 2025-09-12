12.9.2025
Lykkyä-konsertissa kuullaan musiikkia yli sadan vuoden ajalta – Liperin kunnan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
Iskelmämusiikki soi Liperin koulukeskuksen isossa salissa lauantaina 4. lokakuuta. Mutta ei ainoastaan iskelmämusiikki, sillä Liperin Lykkyä ry:n konsertin ohjelmistossa on paljon muutakin: sotilasmusiikkia, taidemusiikkia – Säkkijärven polkasta Katri Helenan kappaleisiin ja Elegiaan, kun vain joitakin yksityiskohtia mainitaan.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.