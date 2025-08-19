19.8.2025

Ylämyllyn jäteasema on jälleen suljettu – kosketusnäytön paikkaus ei kestänyt

Hanna-Leena Kunttu
Ylämyllyllä sijaitseva, Puhas Oy:n jäteasema on jälleen suljettu ilkivallasta johtuvan laitevian vuoksi.
19.8.2025

Liperiläinen Kotileipomo Sorsa tuo ensimmäisenä Suomessa digitaalisen tuotepassin leipomotuotteisiin

Hanna-Leena Kunttu
Kotileipomo Sorsa, karjalaisia perinneleivonnaisia valmistava liperiläisyritys, on ensimmäisenä leipomona Suomessa ottanut käyttöön digitaalisen tuotepassin.
13.8.2025

Aimo Salosen kolumni Roukalahdelta: Ei mikään ihan tavallinen teatterikesä

Kolumnisti
Salakavalasti hiipi Miikkula sieluun sulateltavaksi, vaikka esityskaudella ajatteli, että onhan näitä jo tullut tehtyä, yksi teatterikesä muiden joukossa tämä on. Kun viimeinen esitys oli ohi ja päättyneen kesän äänet jäivät leijumaan hiljentyneen areenan ylle, näyttelijä tajusikin, että vielä viipyilee ajatus Maikin baarin ja Kaisan kaupan tienoilla.
12.8.2025

Toimitusjohtajan terveiset: ”Hyvät Kotiseutu-uutisten tilaajat ja ilmoittajat”

Mikko Pönkkä
On etuoikeus ja ilo saada toimia Kotiseutu-uutisten uutena toimitusjohtajana. Tämä lehti on vuosikymmenten ajan ollut tarkka osa Liperiä ja Rääkkylää – kertonut paikkakunnan tapahtumista, ihmisistä, ilmiöistä ja arjesta.
12.8.2025

Ylämyllyllä on tehty ilkivaltaa – itsepalvelu-periaatteella toimiva jäteasema on suljettu ilkivallan vuoksi

Hanna-Leena Kunttu
Ylämyllyllä sijaitsevalla, Puhas Oy:n jäteasemalla on tehty ilkivaltaa. Myllynkaari-nimisen itsepalveluaseman kosketusnäyttö on hajotettu viikonvaihteen aikana. Lisäksi katoksen katto on lyöty säröille.
10.8.2025

Asmo Varis nousee Liperin kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi 25 vuoden tauon jälkeen

Hanna-Leena Kunttu
Asmo Varis (kesk.) tarttuu Liperin kunnanvaltuuston puheenjohtajan nuijaan 25 vuoden tauon jälkeen – ja vieläpä melko dramaattisten vaiheiden jälkeen.
4.8.2025

Liperin kirkon ikkunaremontin ensimmäiset valmiit tuotokset ihasteltavina hautausmaan puolella – ”Lasit odottavat vielä pesua”

Jutta Kurki
Liperin kirkossa on meneillään kaikkien satojen ulkoikkunoiden kunnostus.
3.8.2025

”Ihastu tai vihastu – tärkeintä on, että reagoit” – Kun sanktuari avaa ovensa, taide ja tunnelma kutsuvat käväisemään

Hanna-Leena Kunttu
Takaraja-teos tervehtii Päivilän sanktuariin saapujaa. Kyseessä on pihapiiriä somistava värikäs teos, jonka materiaaleina on käytetty muun muassa kangasta, lankaa ja eri paksuisia oksia. On pyöreitä muotoja ja suoria linjoja sekä vaikeus luonnehtia lyhyesti, mikä tai millainen teos on.
3.8.2025

Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on

Hanna-Leena Kunttu
Kesälomakauden kääntyessä hiljalleen kohti loppuaan, on päivähoidon aloittaminen monessa perheessä jälleen ajankohtaista.
31.7.2025

Liprakassa tehtiin kesän aikana huoltotöitä – uimahallissa yli 23 000 kävijää viime vuonna

Hanna-Leena Kunttu
Liperin uimahalli Liprakka aukeaa huoltotauon jälkeen maanantaina 4. elokuuta.
