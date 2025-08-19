Ylämyllyn jäteasema on jälleen suljettu – kosketusnäytön paikkaus ei kestänyt

Ylämyllyllä sijaitseva, Puhas Oy:n jäteasema on jälleen suljettu ilkivallasta johtuvan laitevian vuoksi.
Kotileipomo Sorsa, karjalaisia perinneleivonnaisia valmistava liperiläisyritys, on ensimmäisenä leipomona Suomessa ottanut käyttöön digitaalisen tuotepassin.
Salakavalasti hiipi Miikkula sieluun sulateltavaksi, vaikka esityskaudella ajatteli, että onhan näitä jo tullut tehtyä, yksi teatterikesä muiden joukossa tämä on. Kun viimeinen esitys oli ohi ja päättyneen kesän äänet jäivät leijumaan hiljentyneen areenan ylle, näyttelijä tajusikin, että vielä viipyilee ajatus Maikin baarin ja Kaisan kaupan tienoilla.
On etuoikeus ja ilo saada toimia Kotiseutu-uutisten uutena toimitusjohtajana. Tämä lehti on vuosikymmenten ajan ollut tarkka osa Liperiä ja Rääkkylää – kertonut paikkakunnan tapahtumista, ihmisistä, ilmiöistä ja arjesta.
Ylämyllyllä sijaitsevalla, Puhas Oy:n jäteasemalla on tehty ilkivaltaa. Myllynkaari-nimisen itsepalveluaseman kosketusnäyttö on hajotettu viikonvaihteen aikana. Lisäksi katoksen katto on lyöty säröille.
Asmo Varis (kesk.) tarttuu Liperin kunnanvaltuuston puheenjohtajan nuijaan 25 vuoden tauon jälkeen – ja vieläpä melko dramaattisten vaiheiden jälkeen.
Liperin kirkossa on meneillään kaikkien satojen ulkoikkunoiden kunnostus.
Takaraja-teos tervehtii Päivilän sanktuariin saapujaa. Kyseessä on pihapiiriä somistava värikäs teos, jonka materiaaleina on käytetty muun muassa kangasta, lankaa ja eri paksuisia oksia. On pyöreitä muotoja ja suoria linjoja sekä vaikeus luonnehtia lyhyesti, mikä tai millainen teos on.
Kesälomakauden kääntyessä hiljalleen kohti loppuaan, on päivähoidon aloittaminen monessa perheessä jälleen ajankohtaista.
Liperin uimahalli Liprakka aukeaa huoltotauon jälkeen maanantaina 4. elokuuta.