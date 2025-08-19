Ylämyllyn jäteasema on jälleen suljettu – kosketusnäytön paikkaus ei kestänyt

Aimo Salosen kolumni Roukalahdelta: Ei mikään ihan tavallinen teatterikesä Salakavalasti hiipi Miikkula sieluun sulateltavaksi, vaikka esityskaudella ajatteli, että onhan näitä jo tullut tehtyä, yksi teatterikesä muiden joukossa tämä on. Kun viimeinen esitys oli ohi ja päättyneen kesän äänet jäivät leijumaan hiljentyneen areenan ylle, näyttelijä tajusikin, että vielä viipyilee ajatus Maikin baarin ja Kaisan kaupan tienoilla. Katso lisää

Toimitusjohtajan terveiset: ”Hyvät Kotiseutu-uutisten tilaajat ja ilmoittajat” On etuoikeus ja ilo saada toimia Kotiseutu-uutisten uutena toimitusjohtajana. Tämä lehti on vuosikymmenten ajan ollut tarkka osa Liperiä ja Rääkkylää – kertonut paikkakunnan tapahtumista, ihmisistä, ilmiöistä ja arjesta. Katso lisää